Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в РФ

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Фото: depositphotos/grafvision
В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, рассказал "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
По мнению парламентария, "должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может". Он пояснил, что 95% сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, поэтому минимум можно было бы установить на уровне 85 рублей.
Касатонов считает, что такая мера поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции. По данным депутата, в 2018 году такой продукции на российском рынке было 80%, а федеральный бюджет потерял около 50 миллиардов рублей.
Сейчас минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно. Максимальную розничную цену утверждают производители с учетом акциза, который выплачивается в бюджет.
Катасонов предлагает, чтобы минимальную цену на сигареты устанавливало государство. Цена бы зависела от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитывалась.
Ранее в Минздраве призвали регулярно проверять работников на алкоголь и урезать зарплату курильщикам. Эксперты подсчитали, что каждый третий работающий курильщик делает перерыв до четырех раз в день, еще почти 40 процентов курят каждый час.
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