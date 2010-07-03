Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:03

Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в РФ

власть общество

09:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/grafvision

В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, рассказал "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По мнению парламентария, "должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может". Он пояснил, что 95% сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, поэтому минимум можно было бы установить на уровне 85 рублей.

Касатонов считает, что такая мера поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции. По данным депутата, в 2018 году такой продукции на российском рынке было 80%, а федеральный бюджет потерял около 50 миллиардов рублей.

Сейчас минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно. Максимальную розничную цену утверждают производители с учетом акциза, который выплачивается в бюджет.

Катасонов предлагает, чтобы минимальную цену на сигареты устанавливало государство. Цена бы зависела от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитывалась.

Ранее в Минздраве призвали регулярно проверять работников на алкоголь и урезать зарплату курильщикам. Эксперты подсчитали, что каждый третий работающий курильщик делает перерыв до четырех раз в день, еще почти 40 процентов курят каждый час.

Читайте также

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика