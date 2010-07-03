Единую минимальную цену на табачные изделия могут установить в РФ

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В России могут установить единую минимальную цену на табачные изделия, рассказал "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

По мнению парламентария, "должен быть определенный и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может". Он пояснил, что 95% сигарет сейчас не стоят дешевле 90 рублей, поэтому минимум можно было бы установить на уровне 85 рублей.

Касатонов считает, что такая мера поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции. По данным депутата, в 2018 году такой продукции на российском рынке было 80%, а федеральный бюджет потерял около 50 миллиардов рублей.

Сейчас минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, и для каждой марки сигарет она рассчитывается отдельно. Максимальную розничную цену утверждают производители с учетом акциза, который выплачивается в бюджет.

Катасонов предлагает, чтобы минимальную цену на сигареты устанавливало государство. Цена бы зависела от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитывалась.

Ранее в Минздраве призвали регулярно проверять работников на алкоголь и урезать зарплату курильщикам. Эксперты подсчитали, что каждый третий работающий курильщик делает перерыв до четырех раз в день, еще почти 40 процентов курят каждый час.