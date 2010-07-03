Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

09:36
09:36
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Минтруде РФ отреагировали на рекомендации Минздрава работодателям о штрафных санкциях для курильщиков.
"Считаем крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения. В то же время напомним, что согласно Трудовому кодексу ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, не допустимо", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ведомства.
В министерстве напомнили, что Трудовой кодекс запрещает дискриминацию в сфере труда.
"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", – подчеркнули в ведомстве.
Накануне стало известно, что российские врачи призывают начальников регулярно проверять работников на алкоголь и урезать зарплату курильщикам. Эксперты подсчитали, что каждый третий работающий курильщик делает перерыв до четырех раз в день, еще почти 40 процентов курят каждый час. И, если верить этим цифрам, из восьми рабочих часов почти полтора проводят с сигаретой в руках.
Тем же, кто бросает курить, предлагают давать лишние выходные или продлевать отпуск. А работодателей призывают оборудовать зоны для занятий спортом и даже медицинские кабинеты, где станут помогать курильщикам. Депутаты Госдумы пообещали изучить предложение.
В 2014 году Россия ужесточила антитабачное законодательство. В октябре 2017 года на рассмотрение в правительство внесли новую антитабачную концепцию на 2018-2022 годы. Ее целью было названо снижение распространенности курения среди населения к 2022 году до 25 процентов.
Минздрав предлагает работодателям штрафовать сотрудников за курение
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: