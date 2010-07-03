Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минтруде РФ отреагировали на рекомендации Минздрава работодателям о штрафных санкциях для курильщиков.

"Считаем крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, в том числе в части отказа от курения. В то же время напомним, что согласно Трудовому кодексу ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, не допустимо", – цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы ведомства.

В министерстве напомнили, что Трудовой кодекс запрещает дискриминацию в сфере труда.

"Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при установлении систем заработной платы", – подчеркнули в ведомстве.

Накануне стало известно, что российские врачи призывают начальников регулярно проверять работников на алкоголь и урезать зарплату курильщикам. Эксперты подсчитали, что каждый третий работающий курильщик делает перерыв до четырех раз в день, еще почти 40 процентов курят каждый час. И, если верить этим цифрам, из восьми рабочих часов почти полтора проводят с сигаретой в руках.

Тем же, кто бросает курить, предлагают давать лишние выходные или продлевать отпуск. А работодателей призывают оборудовать зоны для занятий спортом и даже медицинские кабинеты, где станут помогать курильщикам. Депутаты Госдумы пообещали изучить предложение.

В 2014 году Россия ужесточила антитабачное законодательство. В октябре 2017 года на рассмотрение в правительство внесли новую антитабачную концепцию на 2018-2022 годы. Ее целью было названо снижение распространенности курения среди населения к 2022 году до 25 процентов.

