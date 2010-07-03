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09:54

Цены на сигареты могут вырасти из-за экологического сбора

экономика

09:54

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Фото: depositphotos/fermate

Цены на сигареты могут вырасти в России из-за введения экологического сбора с производителей. Эксперты полагают, что стоимость продукции вырастет в среднем на 5 процентов, пишет газета "Известия".

С инициативой установить сбор выступила организация "Трезвая Россия". Предложение направлено в Минприроды и Минздрав. Указывается, что необходимость введения сбора обусловлена негативным воздействием потребления табачной продукции на экологию – ежегодно сотни тысяч тонн сигаретных окурков (относятся к классу токсичных отходов) попадают в окружающую среду.

Такие меры позволят государству дополнительно привлечь в бюджет более 75 миллиардов рублей. Размер сбора может составить не менее 5 рублей за пачку.

В настоящее время средняя цена за пачку составляет около 115 рублей. В феврале Россия, Белоруссия, Таджикистан, Армения, Казахстан, Узбекистан и Киргизия согласовали повышение акцизов и другие меры по борьбе с курением. Это приведет к повышению стоимости табачных изделий в среднем на 10 процентов.

1 марта вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Теперь на каждую упаковку сигарет будет нанесен цифровой код, по которому можно узнать информацию о производителе и движении товара от завода до магазина. Покупатели смогут сами проверить сигареты на подлинность: для этого нужно отсканировать код через мобильное приложение. Эксперты считают, что эти меры не должны сказать на ценах. По мнению члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктора Зыкова, максимальную розничную цену определяют производители, а они стремятся сохранить доступность своей продукции для населения.

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