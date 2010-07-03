Эксперты оценили влияние цифровой маркировки сигарет на их цену

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Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков в беседе с порталом Москва 24 отметил, что маркировка табачной продукции сильно не скажется на ее цене.



Виктор Зыков член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Введение маркировки может повысить стоимость сигарет, но не слишком значительно. Максимальную розничную цену определяют производители, а они стремятся сохранить доступность своей продукции для населения

В свою очередь, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласен с тем, что значительного подорожания сигарет быть не должно.

"Я не вижу ничего фатального в том, что сигареты дорожают, это не самая нужная вещь. Чем меньше будут курить, тем здоровее будут. Если введение маркировки позволит сократить потребление сигарет, это положительно", – заключил специалист.

В России 1 марта вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Теперь на каждую упаковку сигарет будет нанесен цифровой код, по которому можно узнать информацию о производителе и движении товара от завода до магазина. Покупатели смогут сами проверить сигареты на подлинность: для этого нужно отсканировать код через мобильное приложение.

Ранее стало известно, что представители Минпромторга вводят эксперимент по маркировке фотокамер, духов и туалетной воды с 1 марта по 30 ноября текущего года. Уже с 1 декабря маркировка названных товаров станет обязательной.

Евгения Маркова