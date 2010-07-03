Эксперты оценили влияние цифровой маркировки сигарет на их цену

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков в беседе с порталом Москва 24 отметил, что маркировка табачной продукции сильно не скажется на ее цене.
Введение маркировки может повысить стоимость сигарет, но не слишком значительно. Максимальную розничную цену определяют производители, а они стремятся сохранить доступность своей продукции для населения
Виктор Зыков
член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве
В свою очередь, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласен с тем, что значительного подорожания сигарет быть не должно.
"Я не вижу ничего фатального в том, что сигареты дорожают, это не самая нужная вещь. Чем меньше будут курить, тем здоровее будут. Если введение маркировки позволит сократить потребление сигарет, это положительно", – заключил специалист.
В России 1 марта вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Теперь на каждую упаковку сигарет будет нанесен цифровой код, по которому можно узнать информацию о производителе и движении товара от завода до магазина. Покупатели смогут сами проверить сигареты на подлинность: для этого нужно отсканировать код через мобильное приложение.
Ранее стало известно, что представители Минпромторга вводят эксперимент по маркировке фотокамер, духов и туалетной воды с 1 марта по 30 ноября текущего года. Уже с 1 декабря маркировка названных товаров станет обязательной.
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