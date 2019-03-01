Что изменится в жизни россиян с 1 марта

С 1 марта старую маркировку на табачной продукции и не только заменят на электронную, за выезд на "вафельницу" начнут штрафовать, а для фермеров изменят нюансы в страховании. Подробнее – в нашем материале.

Защита от подделок

С приходом весны обычную маркировку на сигаретах должны заменить на электронную. Основные задачи нововведения – борьба с подделками, учет производства и в целом повышение прозрачности рынка. Электронную маркировку будут применять при перевозке через таможенную границу Евразийского экономического союза или через границу России.

Кроме того, нас защитят и от других подделок: с 1 марта Минпромторг также вводит эксперимент по маркировке покрышек, духов и туалетной воды, фотокамер и различных предметов одежды. Работает это по следующей схеме: продукции присваивается уникальный код, который нельзя скопировать, и заносится в единую базу данных. Воспользоваться нововведением смогут и сами покупатели: с помощью телефона можно будет отсканировать код и проследить, где и когда товар был произведен (и, конечно, узнать, подлинный ли он).

Штраф за "вафельницу"

С 1 марта водителей начнут наказывать за выезд на "вафельницу"

Важная новость для водителей: с 1 марта начнут штрафовать за выезд на вафельную разметку (нарушение будут фиксировать аж с шести ракурсов). Снимать вас начнут, если вы простояли на "вафельнице" больше пяти секунд (штраф – тысяча рублей). Пока систему тестируют на перекрестке Орликова переулка и Садового кольца, после камеры появятся еще в 100 точках.

В ГИБДД считают, что в часы пик это поможет на 15-20 процентов снизить задержки и городского, и личного транспорта.

Кстати, имейте в виду, что в марте (с 28 числа) автоматические комплексы фотовидеофиксации начнут фиксировать нарушения на ж/д переездах.

Мой "Первый автомобиль"

А если вы или ваши близкие только планируете купить машину, имейте в виду: возобновляются соцпрограммы, по которым определенные категории населения смогут купить авто со льготами – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". В рамках программы можно будет рассматривать машины, которые произведены в стране и стоят до миллиона рублей.

Кто сможет воспользоваться? Те, кто планируют приобрести машину впервые в жизни, и семьи с двумя и более детьми (по программам, которые действовали ранее, на машину можно было получить 10-процентную скидку).

Новые стандарты для аварийных служб в ЖКХ

Фото: ТАСС/Александр Щербак

С приходом весны вступит в силу и новый регламент для сотрудников аварийных служб в ЖКХ. Например, сантехник, электрик, слесарь или газовщик должны будут иметь при себе бейдж (или нашивку) с указанием ФИО и организации, в которой они работают. Кроме того, сотрудник будет обязан надевать бахилы и приходить к вам со всем необходимым оборудованием и материалами. Заявку об устранении мелких неисправностей и повреждений можно будет подать круглосуточно (плюс в аварийно-диспетчерской службе должны отвечать на звонок в течение пяти минут – если не ответили, то сами свяжутся с собственником квартиры через 10 минут).

За 30 минут с момента получения заявки в квартире локализуют повреждения систем водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения, а после, в течение трех дней, специалисты должны полностью восстановить их работу.

Правила дачной застройки

Фото: ТАСС/ТАСС/ Интерпресс/ Илья Выдревич

C 1 марта начинают работать новые правила строительства домов на дачных участках (требования касаются объектов, которые только планируется возвести). Схема такая: собственники предназначенных для индивидуального жилищного строительства участков должны прежде всего получить разрешение на проведение работ, а после – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Бани, гаража, теплицы или беседки это не касается – речь идет только о жилых строениях.

Новая страховка для фермеров

Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

С первого дня марта российским сельхозпроизводителям улучшат условия страхования убытков. Теперь аграрии смогут получить выплаты, даже если потери урожая небольшие. Плюс страховщики будут выплачивать компенсацию за животных, которых пришлось отправить на убой из-за, например, опасного заболевания (ведь в таких случаях приходится избавляться даже от здорового поголовья). А размер безусловной франшизы теперь – от 10 до 50 процентов.

Кроме того, с этого дня фермеры смогут выбрать природные явления, из-за разгула которых в будущем возможно понадобится выплата (паводок, пожар, засуха и так далее). "Если раньше на условиях господдержки можно было включить в покрытие все риски, поименованные в законе, ни больше ни меньше, то теперь аграрии могут застраховаться от одного риска. Например, только от града, от нескольких рисков или от всех", – рассказал ранее ТАСС президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Изменение расписания электричек

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В первой половине марта изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Произойдет это из-за модернизации инфраструктуры. Изменения затронут расписание движения на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

С 1 по 13 марта на участке Москва – Крюково отменят восемь поездов, в обратном направлении – 10. От Москвы до станции Подсолнечная не будет курсировать два поезда. При этом на участках Москва – Тверь, Москва – Клин, Останкино – Крюково, а также в обратном направлении не будет курсировать по одному электропоезду (подробная информация доступна на информационных стендах станций и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам").

А электрички Павелецкого направления с 9 марта до 1 декабря будут следовать через станцию Москва-Товарная-Павелецкая без остановки из-за реконструкции пассажирской инфраструктуры.

Весна в зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

И, конечно, Московский зоопарк переходит на весенний режим работы. Это значит, что в связи с увеличением светового дня навещать животных и гулять по огромной территории можно будет на час дольше: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кассы открыты до 17:00).