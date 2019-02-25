Программы поддержки спроса на автомобили возобновят в России

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Начиная с 1 марта Минпромторг возобновит программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Об этом глава ведомства Денис Мантуров заявил на встрече с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Обе адресные программы поддержки спроса на автомобили работают через льготное кредитование. Объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта уже согласован в кабмине.

"Рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", – сказал Мантуров.

Субсидированием автокредитов власти занялись около трех лет назад. В июле 2017 года правительственным постановлением была запущена государственная программа "Семейный автомобиль", ключевыми компонентами которой стали социальная ориентированность, ограничение предельной стоимости автомобиля и принцип добросовестности.

Почти в то же время появилась программа "Первый автомобиль". По ней граждане, приобретавшие машину впервые, могут получить скидку 10%. А для жителей дальнего востока скидка по программе составила 25%.

В декабре ЦБ дал прогноз, согласно которому в 2019 году машины в среднем подорожают на 0,2%. Кроме того, эксперты предрекли очередное увеличение цен на топливо, связанное изменением акцизов.