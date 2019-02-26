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15:17

У электричек Павелецкого направления временно изменились остановки

транспорт

15:17

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Электрички Павелецкого направления будут следовать через станцию Москва-Товарная-Павелецкая без остановки с 9 марта до 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

"С 9 марта 2019 года АО "Центральная ППК" начнет реконструкцию пассажирской инфраструктуры станции Москва-Товарная-Павелецкая. Работы запланировано завершить до 1 декабря 2019 года. На этот период все пригородные поезда Павелецкого направления МЖД будут проходить платформу без остановки для посадки и высадки пассажиров", – говорится в сообщении.

В ходе реконструкции планируется заменить фундамент и плиты перекрытий островной платформы. Также на станции появятся новые кассы, рассчитанные на маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от непогоды. Кроме того, будет установлено новое информационное табло, система оповещения и стойки экстренной связи. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленное неудобство.

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