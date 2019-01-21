Эксперимент по маркировке духов и фотокамер начнут весной

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Представители Минпромторга планируют провести эксперимент по маркировке фотокамер, духов и туалетной воды с 1 марта по 30 ноября текущего года. Проекты постановлений кабмина появились на официальном портале правовых актов.

В пояснительной записке сказано, что участие в эксперименте будет добровольным. А уже с 1 декабря маркировка названных товаров станет обязательной.

Эксперимент должен выработать наиболее оптимальные механизмы функционирования системы маркировки и прослеживаемости оборота фотокамер и их апробирования. Один из предлагаемых проектов предполагает организацию информационно-технического обеспечения проведения эксперимента при помощи информационной системы, предоставляемой ООО "Оператор-ЦРПТ".

В конце декабря Дмитрий Медведев утвердил систему маркировки и прослеживаемости товаров. Ожидается, что это позволит сократить объем незаконного оборота продукции. Помимо этого, борьба с контрафактом повысит собираемость налогов и пошлин.