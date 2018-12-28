Медведев утвердил систему маркировки и прослеживаемости товаров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о системе маркировки и прослеживаемости товаров. Предполагается, что это сократит объем незаконного оборота продукции. Об этом говорится на сайте российского правительства.

"Система маркировки и прослеживаемости товаров нужна для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции, что в свою очередь важно для безопасности, защиты жизни и здоровья людей", – говорится в сообщении.

Как уточняется, борьба с контрафактом должна повысить собираемость налогов и пошлин, а также создать конкуренцию на товарных рынках.

Сейчас власти проводят эксперимент, маркируя меховые изделия, табачную продукцию, лекарства, обувь и другое.

"Концепцией определяются цели и задачи системы маркировки и прослеживаемости товаров, ее основные параметры и требования к системе", – говорится в пояснении к документу.

Для маркировки используются уникальные идентификаторы – цифровые коды, по которым можно получить всю информацию о продукте и его движении. Обязательная маркировка товаров позволит контролировать их оборот на всех этапах и не допускать, чтобы в цепочку попадала незаконно произведенная продукция.

Ранее стало известно, что за два года Роспотребнадзор выявил более девяти тысяч меховых изделий без маркировки, а также около 10,5 тысячи изделий из натурального меха с нарушением требований к маркировке. Общая сумма контрафактных изделий составила более 900 миллионов рублей.