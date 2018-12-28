Медведев утвердил систему маркировки и прослеживаемости товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о системе маркировки и прослеживаемости товаров. Предполагается, что это сократит объем незаконного оборота продукции. Об этом говорится на сайте российского правительства.
"Система маркировки и прослеживаемости товаров нужна для сокращения объемов незаконного оборота промышленной продукции, что в свою очередь важно для безопасности, защиты жизни и здоровья людей", – говорится в сообщении.
Как уточняется, борьба с контрафактом должна повысить собираемость налогов и пошлин, а также создать конкуренцию на товарных рынках.
Сейчас власти проводят эксперимент, маркируя меховые изделия, табачную продукцию, лекарства, обувь и другое.
"Концепцией определяются цели и задачи системы маркировки и прослеживаемости товаров, ее основные параметры и требования к системе", – говорится в пояснении к документу.
Для маркировки используются уникальные идентификаторы – цифровые коды, по которым можно получить всю информацию о продукте и его движении. Обязательная маркировка товаров позволит контролировать их оборот на всех этапах и не допускать, чтобы в цепочку попадала незаконно произведенная продукция.
Ранее стало известно, что за два года Роспотребнадзор выявил более девяти тысяч меховых изделий без маркировки, а также около 10,5 тысячи изделий из натурального меха с нарушением требований к маркировке. Общая сумма контрафактных изделий составила более 900 миллионов рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.