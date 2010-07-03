В российские аэропорты захотели вернуть курилки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Транспортные полицейские поддержали идею возврата в российские аэропорты курительных комнат, сообщил журналистам начальник Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Олег Калинкин.

По его словам, согласно федеральному закону, места для курящих должны быть выделены в том числе и на объектах транспорта.

"То, что воздушный транспорт отказался от этого, я думаю, неправильно. Мы прекрасно понимаем, что человеку сложно, аэропорты большие". – цитирует его ТАСС.

Он считает, что в аэропортах должны быть курилки. Также он поддержал аэропорт Шереметьево в том, что там занялись созданием курительных комнат.

Запрет на курение в аэропортах действует в России с 2013 года, когда был принят "антитабачный" закон. В конце 2017 года депутат от "Единой России" Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, оборудованных вентиляцией.

В конце прошлого года в аэропорту Шереметьево установили семь технологичных павильонов для курения. Они расположены на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Курительные павильоны обустроены на расстоянии более 15 метров от помещений аэровокзального комплекса. Одновременно ими могут воспользоваться до 14 человек.

Павильоны решили установить, чтобы создать комфортные условия для курящих пассажиров. Навесы защищают от дождя, снега и других неблагоприятных погодных условий. Благодаря павильонам обеспечена дополнительная защита некурящих пассажиров от воздействия табачного дыма. Также это сказывается на чистоте привокзальных площадей.