Американские ученые связали курение с плохим сном

05 сентября, 19:39
05 сентября, 19:39
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/grafvision
Курение ухудшает качество сна. К такому выводу пришли американские ученые из Государственного университета Оклахомы.
Исследователи наблюдали за здоровьем около 1,5 тысячи студентов. Как оказалось, курильщики и вейперы испытывали проблемы со сном чаще, чем те, кто отказывается от сигарет.
"Поскольку мы обнаружили, что даже неежедневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики", – указывается в докладе на сайте Journal of Sleep Research.
Между тем ученые из Колорадского университета в Боулдере (США) провели исследование, в ходе которого выяснилось, что дефицит сна провоцирует инсульт. Опыт доказал, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, которые препятствуют нормальной работе кровеносных сосудов.
Российские ученые относят курение к факторам риска развития инсульта у мужчин. Среди других опасностей были алкоголизм и малоподвижный образ жизни.
Шансы бросить курить вырастут почти в шесть раз, если решать проблему не в одиночку. По словам специалистов, курильщику нужна поддержка партнера. Это может быть человек, который сам борется с зависимостью, либо тот, кто не оставит в трудный период жизни.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: