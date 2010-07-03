Американские ученые связали курение с плохим сном

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Курение ухудшает качество сна. К такому выводу пришли американские ученые из Государственного университета Оклахомы.

Исследователи наблюдали за здоровьем около 1,5 тысячи студентов. Как оказалось, курильщики и вейперы испытывали проблемы со сном чаще, чем те, кто отказывается от сигарет.

"Поскольку мы обнаружили, что даже неежедневное употребление электронных сигарет было связано с ухудшением сна, это может указывать на пользу профилактики", – указывается в докладе на сайте Journal of Sleep Research.

Между тем ученые из Колорадского университета в Боулдере (США) провели исследование, в ходе которого выяснилось, что дефицит сна провоцирует инсульт. Опыт доказал, что люди, которые спят меньше семи часов, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, которые препятствуют нормальной работе кровеносных сосудов.

Российские ученые относят курение к факторам риска развития инсульта у мужчин. Среди других опасностей были алкоголизм и малоподвижный образ жизни.

Шансы бросить курить вырастут почти в шесть раз, если решать проблему не в одиночку. По словам специалистов, курильщику нужна поддержка партнера. Это может быть человек, который сам борется с зависимостью, либо тот, кто не оставит в трудный период жизни.

