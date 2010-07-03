Минфин выступил против повышения возраста для покупки алкоголя

17:14
17:14
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александр Коробутов заявил, что ведомство выступает против повышения минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Его слова приводит "Интерфакс".
"Мы это не поддерживаем, я имею в виду Минфин, потому что считаем, что это как раз не даст положительного эффекта", – отметил Коробутов.
Он также рассказал о результатах исследования теневого рынка спиртного в стране, подчеркнув, что существует он из-за недостаточного уровня доходов населения. По словам представителя Минфина, при достаточном уровне доходов потребитель скорее выберет легальный способ приобретения соответствующего товара.
В июле в Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. Минздрав рассчитывает, что депутаты примут его до конца 2019 года. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, с 14 до 20-21 года продолжается развитие и формирование организма, алкоголь может существенно навредить этому процессу.
По данным социологических опросов, идею продавать алкоголь с 21 года одобряют 70% россиян. Также инициативу поддержали Общероссийский народный фронт, региональное руководство, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Против высказалось Минэкономразвития – сотрудники министерства не увидели научных подтверждений, чтобы устанавливать такой порог.
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