Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минздрав организует прямой эфир 13 сентября, в ходе которого глава ведомства Вероника Скворцова ответит на вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья. Об этом сообщается на сайте министерства.

Начнется эфир в 10:00. Вопросы можно присылать на специальный электронный адрес Минздрава nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Скворцова оценила возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели. По ее словам, инициатива требует всестороннего обсуждения, так как подобные изменения могут по-разному сказаться на человеке в зависимости от его пола, возраста и профессии.

До этого на том же ВЭФ глава Минздрава сообщила о значительном росте продолжительность жизни в России – у женщин это уже 78,5 лет, у мужчин – 68,5.