Глава Минздрава оценила возможность перехода на четырехдневку

10:24
10:24
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В ходе Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова оценила возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели, передает РИА Новости.
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", – отметила Скворцова, добавив при этом, что инициатива требует всестороннего обсуждения.
Министр также сообщила, что ее ведомству пока не поручили анализировать этот вопрос. По словам Скворцовой, обсуждаемые изменения могут по-разному сказаться на человеке в зависимости от его пола, возраста и профессии.
4 сентября возможный переход на четырехдневку прокомментировал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он подчеркнул, что это дело не ближайшего будущего, а, возможно, 40–50 лет.
"Вспомните, когда у нас была шестидневка? Это 1967–1968 годы. Сколько лет прошло? Я могу сказать, что таких прецедентов, чтобы какая-то страна перешла на четыре дня, нет. Это некая перспектива", – подчеркнул глава Минтруда.
Ранее о том, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в перспективе, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, это должно сопровождаться выполнением двух условий: сохранением зарплаты и ростом производительности труда. Председатель правительства добавил, что "сию секунду" идею не осуществить, так как необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя.
До этого Медведев дал Минтруду поручение до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Инициативу прокомментировал в том числе главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Он особо отметил, что три выходных могут негативно сказаться на здоровье россиян, так как многие, вполне вероятно, в свободное время будут бездельничать или употреблять спиртное. Тутельян добавил, что меру необходимо протестировать, организовав эксперимент в отдельно взятом населенном пункте.
Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал одним из главных условий для перехода на четырехдневку повышение доходов населения.
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