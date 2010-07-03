Вопрос о введении в России четырехдневки решится осенью

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду до 30 сентября представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России, сообщает газета "Известия".
Чиновники должны оценить степень влияния четырехдневки на экономику и социальную сферу страны.
По мнению экспертов, реализация проекта может привести к падению ВВП примерно на 20%. Член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов называет одним из минусов нововведения падение производительности труда.
Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков при этом считает, что четырехдневная рабочая неделя пагубно отразится на здоровье людей, поскольку им придется работать не по 8, а по 10 часов.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России инициировала сокращение рабочей недели до четырех дней. Отмечается, что при этом размер зарплаты не будет сокращен.
В Федерации заявили, что четыре рабочих дня должны способствовать оптимизации времени труда и отдыха. Отмечается, что сокращение рабочей недели оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока в администрации эта идея не обсуждается.
В Совете Федерации в то же время предложили попробовать сократить рабочее время с восьми до шести часов вместо перехода на четырехдневную трудовую неделю. В СФ отметили, что переход на четырехдневную рабочую неделю негативно отразится на федеральном бюджете, и "к реальной жизни" эта инициатива не имеет отношения.
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