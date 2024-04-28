ВС РФ сбили 3 БПЛА в районе нефтебазы в Калужской области

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Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в районе нефтебазы в Калужской области, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, попытка атаковать объект в городе Людиново была пресечена в 3:40. В итоге пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.

"Проводятся проверочные мероприятия", – написал он.

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что за прошедшую ночь 28 апреля российские ПВО сбили 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). 9 из них были уничтожены над Брянской областью, по 3 в Курской и Калужской, а еще два – над Белгородской.