28 апреля, 08:15Происшествия
ВС РФ сбили 3 БПЛА в районе нефтебазы в Калужской области
Фото: 123RF/aapsky
Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в районе нефтебазы в Калужской области, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
По его данным, попытка атаковать объект в городе Людиново была пресечена в 3:40. В итоге пострадавших и разрушений нет, уточнил глава региона.
"Проводятся проверочные мероприятия", – написал он.
Ранее в Минобороны РФ уточнили, что за прошедшую ночь 28 апреля российские ПВО сбили 17 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). 9 из них были уничтожены над Брянской областью, по 3 в Курской и Калужской, а еще два – над Белгородской.
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