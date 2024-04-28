Собянин поздравил работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение было опубликовано в его телеграм-канале.



"Московская скорая помощь – одна из самых эффективных в мире. Здесь работают свыше 11 тысяч сотрудников, которые ежедневно заботятся о здоровье москвичей", – подчеркнул мэр.

Время ответа диспетчера на звонок занимает всего 3–4 секунды. Круглосуточно в городе дежурят более 1 000 бригад скоро помощи, которые за последнее время переоснастили новой техникой, в том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами-мониторами и другим современным оборудованием.



В среднем за год сотрудники скорой совершают 4 миллиона выездов и около 12 тысяч в сутки.



"Спасибо врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, диспетчерам, всем сотрудникам московской скорой, преданным своему делу. Здоровья и всего самого доброго", – добавил градоначальник.

Ранее Собянин открыл после реконструкции в рамках перехода на новый стандарт экстренной помощи приемное отделение городской клинической больницы № 24 на Писцовой улице. По словам мэра, в городские больницы в год поступают около миллиона экстренных пациентов. Он подчеркнул, что это большой объем и от работы экстренной помощи во многом зависит жизнь и здоровье большого количества москвичей.

До этого стало известно, что все крупные многопрофильные медучреждения Москвы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи с начала 2024 года. Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на расширенный стандарт перейдут 20 больниц, которые оказывают экстренную и неотложную помощь.