Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице открылся эндоскопический центр в Московском клиническом научном центре имени Логинова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, по его словам, теперь для москвичей станут более доступными любые обследования, так как в центре установили новейшие эндоскопические стойки и эндоскопы с высоким разрешением. Мэр отметил, что в данном медучреждении врачи смогут проводить более 140 исследований в сутки, а в год – свыше 50 тысяч.

"Обследования максимально комфортны и выполняются под мягкой седацией. Информация о результатах загружается на единую цифровую платформу и доступна пациенту и врачу в электронной медкарте. Записаться в эндоцентр можно онлайн по направлению врача", – уточнил Собянин.

При этом мэр Москвы напомнил, что борьба с онкозаболеваниями является одной из ключевых задач города. С помощью трех других эндоцентров, которые были открыты в 2021 и 2022 годах, количество выявленных новообразований на ранних стадиях возросло в два раза, отметил он.



"Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве создана эффективная система онкопомощи", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что специалисты столичных эндоскопических центров провели почти 250 тысяч исследований в трех эндоскопических центрах столицы. По ее словам, порядка 70% пациентов узнали о наличии образований на ранней и нулевой стадии после прохождения обследования в центрах.



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