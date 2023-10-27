Почти 250 тыс исследований провели специалисты эндоскопических центров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты столичных эндоскопических центров провели почти 250 тысяч исследований. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Центры работают на базе клинических больниц (ГКБ) имени С. П. Боткина и имени В. М. Буянова и в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка". Установленное в центрах новейшее оборудование позволило выявить более 4 тысяч злокачественных образований у пациентов.

"Всего в трех эндоскопических центрах провели почти 250 тысяч исследований", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Порядка 70% пациентов узнали о наличии образований на ранней и нулевой стадии только после прохождения обследования в центрах.

Если у пациента не выявят злокачественное образование, он будет находиться на диспансерном наблюдении. В случае наличия опухоли его направят к онкологу и закрепят в одном из центров онкологической помощи в Москве.

Записаться в центры можно в поликлиниках, на сайтах mos.ru, emias.info, в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО" или в инфоматах поликлиники по направлению.

Ранее стало известно, что в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 миллионов приемов. Здания учреждений модернизировали по столичной программе. Благодаря этому в поликлиниках появились комфортные зоны ожидания, новое оборудование и другое.



Врачи 200 обновленных поликлиник провели более 23 млн приемов – Собянин