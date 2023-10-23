Собянин: в обновленных поликлиниках Москвы провели более 23 млн приемов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 23 миллионов приемов провели врачи поликлиник, которые были модернизированы по новому московскому стандарту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Мы завершили первый этап крупнейшей в стране программы обновления амбулаторного звена, он включал 200 зданий", – сообщил мэр.

В рамках модернизации по новому столичному стандарту здания сделали комфортными как для посетителей, так и для медперсонала. В поликлиниках обустроили удобные помещения, навигацию, а также установили современное оборудование.

Вместе с внутренним обликом специалисты позаботились и о внешнем. Прилегающие к поликлиникам территории благоустроили: оборудовали удобные места для отдыха, проложили дорожки, а также высадили деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в Москве построили 17 объектов здравоохранения. Ими, в частности, оказались восемь поликлиник в разных районах города. В 2024–2026 годах в столице за счет Адресной инвестиционной программы планируют построить еще 16 зданий для медучреждений.



Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения