Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о продолжении модернизации московской системы здравоохранения. В 2023 году в столице построили 17 медицинских объектов, написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что в столице достроили флагманский центр ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, детский стационар больницы в Коммунарке, подстанцию скорой медпомощи в Южном Бутове, патологоанатомический корпус городской клинической больницы № 13 в Южнопортовом районе, а также 8 поликлиник в разных районах города.

По словам Собянина, в рамках Адресной инвестпрограммы за 2024–2026 годы планируется возвести и открыть 16 зданий для медучреждений за счет городского бюджета, а также еще 10 объектов – за счет инвесторов.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве создадут сеть из шести флагманских центров экстренной медицинской помощи в рамках реализации программы "Столичное здравоохранение". Расходы бюджета по программе составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 1 015,6 миллиарда рублей.

Каждый флагманский центр сети станет полноценной больницей с приемным и диагностическим отделениями, а также операционными и реанимационными залами с современным оборудованием.

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