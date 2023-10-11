Собянин: в Москве создадут сеть из шести флагманских центров экстренной медпомощи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве создадут сеть из шести флагманских центров экстренной медицинской помощи в рамках реализации программы "Столичное здравоохранение". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Ранее в Москве сформировали городской бюджет на 2024–2026 годы. "Столичное здравоохранение" останется крупнейшей городской программой.

"Крупнейшей городской программой останется "Столичное здравоохранение" – бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей", – приводят слова Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Расходы бюджета по программе составят 593,2 миллиарда рублей, с учетом средств ОМС – 1 015,6 миллиарда рублей.

В рамках реализации программы в Москве планируют завершить создание сети флагманских центров экстренной медпомощи на базе крупнейших городских больниц. Речь идет о НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, городских клинических больницах имени С. П. Боткина, № 15 имени О. М. Филатова, имени В. М. Буянова, имени В. В. Вересаева и № 1 имени Н. И. Пирогова.

Каждый флагманский центр сети станет полноценной больницей с приемным и диагностическим отделениями, а также операционными и реанимационными залами с современным оборудованием.

Помимо этого, в рамках программы в Москве построят и введут в эксплуатацию новые корпуса медучреждений. В частности, это коснется нового комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира и других. Также в столице планируют завершить обновление онкологической службы, продолжить развитие инновационных методов лечения и обеспечить льготными или бесплатными лекарствами москвичей.

На последнюю цель в бюджет программы заложено более 55 миллиардов рублей в 2024 году. Современные и эффективные препараты на льготных условиях будут получать пациенты, страдающие орфанными, онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

Кроме того, в столице продолжат развивать единую цифровую платформу здравоохранения. На эту цель в бюджет программы заложено 5,8 миллиарда рублей на 2024 год.

Ранее в Москве заработал пятый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики заболеваний. Его алгоритм способен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки сразу шести патологий. Он работает в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение.



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