Новую амбулаторную среду создадут в Москве в ближайшие три года – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Новую амбулаторную среду создадут в столичной системе здравоохранения за два-три года, заявила заммэра Анастасия Ракова. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По ее словам, это будут уникальные проекты, которые ранее еще не реализовывались на территории РФ.

Ракова также обратила внимание на то, как модернизировалось звено здравоохранения в Москве за последние 10 лет. В настоящее время осуществляется строительство миллиона квадратных метров новых медицинских мощностей и почти столько же находятся в стадии ремонта, добавила она.

"200 поликлиник уже реконструированы по новому московскому стандарту. Кроме того, мы начинаем второй этап программы, который затронет еще 140 зданий", – уточнила заммэра.

Она рассказала, что в столичных медучреждениях стараются создать не только хорошие условия для работы врачей, но и благоприятную атмосферу. Поликлиники обеспечивают современным оборудованием и квалифицированными кадрами, совершенствуют логистику.

Ракова отметила, что больницы стараются сделать похожими на отель, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно. Также меняются подходы к организации работы и форматы коммуникации.

Что касается онкологической помощи, здесь стали работать по системе хабов, которые располагаются на базе крупнейших многопрофильных клиник, сообщила заммэра. В каждом работают центр амбулаторной помощи и ультрасовременные патоморфологические лаборатории.

"Мы разработали клиентские пути: это четкие, ясные алгоритмы маршрутизации пациента от подозрения на заболевание до наблюдения", – объяснила она.

При этом история болезни по каждому пациенту доступна в единой информационной системе, отметила Ракова.

Ранее стало известно, что медицинскую помощь в 200 обновленных поликлиниках города получают около шести миллионов человек. Речь идет о медучреждениях, которые модернизировали в соответствии с новым столичным стандартом.

В свою очередь, заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что инвесторы построят четыре поликлиники на территории ТиНАО к началу 2026 года. Медучреждения войдут в состав крупных жилых комплексов. В новых медучреждениях установят современное медицинское оборудование. В зданиях разместят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.



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