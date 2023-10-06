Свыше 125 тыс телемедицинских консультаций провели для онкобольных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Медики центров амбулаторной онкологической помощи осуществили свыше 125 тысяч дистанционных консультаций с пациентами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она напомнила, что телемедицинский сервис ЕМИАС был внедрен в работу год назад. Благодаря ему врачи могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов.

"Если проведенное в патоморфологической лаборатории исследование подтвердит доброкачественный характер опухоли, врачи проактивно позвонят пациенту, чтобы сообщить ему об этом. Кроме этого, благодаря сервису появилась возможность дистанционно информировать пациента, который не присутствовал на онкоконсилиуме, о принятом коллегиальном врачебном решении", – заявила она.

Ракова добавила, что это необходимо для направления на госпитализацию или лучевую терапию. Вместе с этим вице-мэр отметила, что на данный момент медики осуществили свыше 98 тысяч дистанционных консультаций по продлению рецепта, порядка 24 тысяч пациентов уведомили об итогах онкоконсилиумов.

Благодаря сервису у людей есть возможность не посещать больницы, что экономит время как пациентов, так и врачей. Освобождаются часы и для очных приемов для тех пациентов, которым это необходимо. Речь идет об обязательном осмотре или исследованиях. Раньше для продления рецептов пациенту приходилось посещать больницу лично.

Уточняется, что дистанционное продление рецепта осуществляется за шесть суток до окончания срока его действия. Пациенту поступает СМС-сообщение о предстоящей телемедицинской консультации, после ему звонит врач. Просмотреть все действующие рецепты можно в электронной медкарте на порталах mos.ru, emias.info, в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", а также в информационном киоске центра амбулаторной онкологической помощи или поликлиники.

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