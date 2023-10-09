Нейросети научились находить внутричерепные новообразования на МРТ головного мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Искусственный интеллект (ИИ) научился находить внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Московские рентгенологи могут использовать более 50 алгоритмов по 27 направлениям в рамках эксперимента по внедрению компьютерного зрения в систему столичного здравоохранения, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее данным, новый сервис создала российская компания. Отмечается, что отечественные разработчики активно вовлекаются в эксперимент и предлагают для рынка все больше качественных решений. За этот год к проекту присоединились девять компаний-производителей, семь из них – российские.

На сайте подчеркнули, что использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время диагностики. С помощью нейросетей медики проанализировали более 10,5 миллиона изображений.

"Своевременная диагностика очень важна. Магнитно-резонансная томография является основным способом выявления новообразований в головном мозге", – уточнил главный рентгенолог Москвы, директор центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Он назвал создание сервисов ИИ в этом направлении одной из самых сложных задач, у которой есть много ограничений, из-за чего разработок сейчас не так много. По его мнению, тем ценнее, что врачи, специализирующиеся на работе с МРТ-исследованиями, теперь тоже могут воспользоваться нейросетями при диагностике этой серьезной патологии.

Добавляется, что алгоритмы размечают области возможных образований опухолевого характера цветовыми подсказками на томограмме. Нейросеть сама делает необходимые измерения и составляет описание.

Ранее в Москве заработал новый комплексный сервис искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, его алгоритм способен находить на одном изображении компьютерной томографии признаки сразу шести патологий. Среди заболеваний три новых направления – диагностика мочекаменной болезни, новообразования печени и почек.

До этого сообщалось, что ИИ проанализировал миллион маммографических исследований, проведенных в московских медучреждениях за 3,5 года работы. Отмечалось, что Москва – первый город в России, который в этом году ввел спецтариф на анализ профилактических маммограмм с помощью ИИ в рамках обязательного медицинского страхования.

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