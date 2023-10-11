Собянин назвал основные приоритеты бюджета на 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект городского бюджета сформировали на 2024–2026 годы. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что, как и в прошлые годы, 50% расходов направят на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, культуру, образование, спорт и другие социальные мероприятия.

Между тем 44% расходов составит бюджет развития. На эти деньги будут строить и реконструировать метро, дороги, больницы, детские сады, школы и иные городские объекты, а также приобретать новое оборудование.

Помимо этого, будут увеличены пособия и выплаты семьям с детьми, инвалидам, гражданам старшего поколения. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.

Также власти продолжат оказывать комплексную адресную поддержку участникам спецоперации и членам их семей.

По данным мэра, крупнейшей московской программой останется "Столичное здравоохранение" – это бесплатные лекарства, высокотехнологичная медицинская помощь, профилактика заболеваний, реконструкция и строительство поликлиник и больниц, а также многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей, напомнил он.

Собянин уточнил, что будет запущена новая масштабная программа обновления столичных школ. В два раза ускорится реализация программы реновации.



При этом будут сохранены все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний, заключил градоначальник.

Ранее Собянин принял решение закупить для столичного метро еще как минимум 500 вагонов "Москва-2020" до 2026 года. Среди главных преимуществ данных составов градоначальник выделил широкие двери и проходы между вагонами, систему вентиляции с функцией обеззараживания воздуха, а также большие информационные экраны внутри и снаружи.

Также сообщалось, что Москва увеличит масштабы благоустройства городской среды. По поручению мэра особое внимание уделят благоустройству крупных парков города: музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", парка "Сокольники" и Парка Горького. Также запланировано продолжение обновления столичных улиц и объектов, которые включены в программу "Мой район".

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