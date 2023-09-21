Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Москва увеличит масштабы благоустройства городской среды. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что соответствующее поручение дал Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы. Особое внимание уделят благоустройству крупных парков города: музеев-заповедников "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", парка "Сокольники" и Парка Горького. Также запланировано продолжение обновления столичных улиц и объектов, которые включены в программу "Мой район".

На сайте напомнили, что с 2011 по 2022 год в столице благоустроили 503 улицы, сквера, площади, переулка, а также 950 парковых территорий. В текущем году работы прошли на 16 общественных пространствах. В план вошли 14 улиц и переулков рядом с Московским государственным техническим университетом имени Баумана, участок Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта, Цветной бульвар.

Специалисты работали в 76 природных и парковых территориях, уточнили в сообщении. Среди них – пойма реки Жужи, Воробьевская набережная, территория вокруг Южного речного вокзала, парк имени 40-летия ВЛКСМ, природная территория вдоль рек Шмелевки и Кузнецовки, Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр на Воробьевых горах, территория у прудов-регуляторов в Марьине, новые участки поймы реки Яузы. Основные работы на данный момент там уже выполнены.

Помимо этого, мэр поручил провести реконструкцию не менее 500 зданий школ в Москве в течение пяти лет. Еще будут обновлены программы "Мой район", "Московское долголетие" и те, которые касаются реконструкции городских медучреждений, реновации жилья и развития столичного метро.

Также в Москве завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий. По словам градоначальника, жители чаще всего просили установить во дворах их домов новые скамейки, улучшить уличное освещение, обновить детские и спортивные площадки.

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