Собянин поручил реконструировать не менее 500 зданий школ в течение пяти лет

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил провести реконструкцию не менее 500 зданий школ в Москве в течение пяти лет. Градоначальник сказал об этом на первом после вступления в должность мэра Москвы президиуме правительства столицы.

Участники совещания также обсудили изменения госпрограмм развития города. Так, будут обновлены программы "Мой район", "Московское долголетие" и те, которые касаются реконструкции городских медучреждений, реновации жилья и развития столичного метро.

Ранее исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве построили 19 школ и 34 детских сада. Их возводят за счет средств бюджета и инвесторов города. По его словам, строительство образовательных учреждений стало одной из важных составляющих развития столицы.

До конца года планируется построить семь школ, добавил Бочкарев. В свою очередь, план по вводу в эксплуатацию детских садов оказался уже перевыполнен, отметил он.



Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы