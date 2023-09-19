Собянин рассказал о новых детсадах и поликлиниках на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Социальную инфраструктуру активно развивают во всех районах столицы. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о строительстве новых поликлиник, детских садов и школ на северо-востоке Москвы.

Так, скоро откроется детский сад на 215 воспитанников в Останкинском районе, отметил градоначальник. По его словам, работы на данном объекте близятся к завершению.

"В Отрадном готовится к открытию дополнительный корпус для детской поликлиники № 110. Также в районе появятся новая школа с большим спортивным блоком во дворе и физкультурный комплекс с несколькими залами", – добавил мэр столицы.

Собянин также рассказал о планах построить две школы с лабораториями и IT-полигонами в Бутырском районе и Свиблове.

Кроме того, завершается строительство поликлиники в Бабушкинском районе, которая каждый день сможет принимать 750 пациентов.

В свою очередь, в Лосиноостровском районе у взрослой поликлиники № 218 появился новый корпус. В медучреждении сделали диагностическое отделение, а также оборудовали кабинеты для узких специалистов. В новом здании уже активно принимают граждан.

Ранее исполняющий обязанности заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала года в Москве построили 19 школ и 34 детских сада. Их возводят за счет средств бюджета и инвесторов города. По его словам, строительство образовательных учреждений стало одной из важных составляющих развития столицы.

До конца года планируется построить 7 школ, план по вводу в эксплуатацию детских садов оказался уже перевыполнен, добавил Бочкарев. В рамках исследования 82% горожан обратили внимание на значимость расположения социальных объектов в шаговой доступности от дома.



Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ