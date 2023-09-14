Образовательный комплекс на 1 450 мест построят на востоке Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Образовательный комплекс, рассчитанный на 1 450 мест, планируют построить на Амурской улице в Москве. В него войдут школа и детский сад, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

"Учебно-воспитательное учреждение рассчитано на 250 дошкольников и 1 200 школьников. Комплекс разместится в шаговой доступности от жилого квартала, возводимого по программе реновации. Появление такого объекта поможет удовлетворить потребность в социальной инфраструктуре района, который сейчас стремительно развивается", – указала она.

Площадь школы составит почти 20 тысяч квадратных метров, а детский сад расположится на площади в 5,5 тысячи квадратных метров. Образовательный комплекс возведут за счет бюджета Москвы, добавила Княжевская.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что в Восточном округе Москвы возведут несколько социальных объектов, в том числе школу на 1 200 учащихся и детский сад на 250 малышей. Готовность новой школы на Тюменской улице в Богородском районе составляет около трети. В ней сделают инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, а также класс робототехники.

До этого стало известно, что рядом с деревней Николо-Хованское поселения Сосенского в ТиНАО построят школу на 1 150 учащихся. Общая площадь учебного заведения будет составлять около 28 тысяч квадратных метров.

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