Город предоставил более 80 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

За пять лет город предоставил 84,3 гектара земли для реализации 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В ТиНАО уже возведены или продолжают строиться деловые центры, спортивные объекты, современные производства, учреждения образования и другая недвижимость. Общая площадь объектов составит около миллиона квадратных метров", – передает портал мэра и правительства столицы его слова.

Данные инвестпроекты осваивают свободные земли города, способствуют росту числа рабочих мест, а также развивают инфраструктуру и привлекают инвестиции в экономику Москвы. Для осуществления проектов столица предоставляет участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высокотехнологичным предприятиям и объектам социнфраструктуры.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, при реализации МаИП в ТиНАО городом было предоставлено для строительства пяти многофункциональных комплексов более 400 тысяч квадратных метров. Кроме того, для возведения пяти производств и технопарков выделили порядка 215 тысяч "квадратов" земли. Также были выделены территории на три образовательных учреждения для 2,1 тысячи учеников и воспитанников, для возведения транспортных объектов, спорткомплекса и других сооружений.

Например, в Коммунарке открылась большая школа, рассчитанная на 1,1 тысячи мест. В здании обустроили классы, лаборатории, зал для театрального творчества, студии живописи и хореографии.

На портале добавили, что в рамках МаИП инвесторы возводят промышленные объекты.

"Производство инновационных модулей для строительства домов, не имеющих аналогов в мире, появилось в поселении Марушкинском. Недавно инвестору выделили еще один участок для предприятия по выпуску импортозамещающих материалов", – заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что в 2023 году планируется ввести вторую очередь завода, где будут выпускать 500 тысяч "квадратов" жилых модулей. На производстве смогут работать 2,5 тысячи человек.

В настоящее время в ТиНАО в рамках масштабных инвестпроектов возводят два технопарка. В Крекшине построят предприятие площадью 16,6 тысячи квадратных метров. В Троицке возведут вторую очередь стартап-студии "Техноспарк", состоящую из нескольких зданий. Производственные помещения займут 7,5 тысячи квадратных метров, лабораторные – 4 тысячи квадратных метров, административные здания – 1,5 тысячи квадратных метров.

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в ТиНАО реализуются значимые и масштабные инвестиционные проекты, в том числе по созданию инновационной инфраструктуры. Развитие технопарков в ТиНАО способствует формированию благоприятной инновационной среды и привлечению научных компаний, стартапов и высокотехнологичного бизнеса.

Накануне заммэра Владимир Ефимов заявил, что шесть инвесторов получили от Москвы земельные участки в рамках реализации МаИП по ставке 1 рубль в год для возведения предприятий по производству строительных и отделочных материалов.

По его словам, площадь участков составляет свыше 25 гектаров. Инвесторы вложат в реализацию более 4,3 миллиарда рублей и создадут свыше 1,3 тысячи рабочих мест.

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