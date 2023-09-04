Шесть промышленных комплексов появится в Москве в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шесть инвесторов получили от Москвы земельные участки в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по ставке 1 рубль в год для возведения предприятий по производству строительных и отделочных материалов. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

По его словам, площадь участков составляет свыше 25 гектаров. Промышленные комплексы будут работать в направлении изготовления архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков, кирпича, а также деревообрабатывающих производств. Ефимов поделился, что инвесторы вложат в реализацию более 4,3 миллиарда рублей и создадут свыше 1,3 тысячи рабочих мест.

На льготную арендную ставку предприятия в Москве могут рассчитывать еще с марта прошлого года. Она распространяется на весь срок действия контрактов. Благодаря льготе компании оперативно могут наладить выпуск важных для Москвы товаров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что самый крупный земельный участок площадью 17 гектаров был передан инвестору в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Он возведет там промышленный комплекс общей площадью 80 тысяч "квадратов".

"Здесь появится сразу несколько современных производств – предприятие по выпуску керамических изделий, архитектурного бетона, элементов благоустройства, стеновых панелей, сантехнических модулей для домов и другой продукции. Будет создано 660 новых рабочих мест", – рассказал Гаман.

Для расширения существующих и создания новых предприятий по выпуску строительных и отделочных материалов инвесторы получат участки в поселении Марушкинском в ТиНАО, Молжаниновском районе на севере, Косино-Ухтомском на востоке и Покровском-Стрешневе на северо-западе Москвы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, вкладчик сможет возвести производственный комплекс по выпуску дверей, окон и других изделий из дерева и пластика в районе Выхино-Жулебино. Площадь участка составляет свыше 0,3 гектара. Работу на предприятии смогут найти около 230 человек, уточнил он.

Ранее Ефимов рассказал, что с 2016 года столица передала инвесторам порядка 900 гектаров земли в рамках механизма взаимодействия Москвы и застройщиков. Гаман уточнил, что с начала этого года город подписал 39 договоров, а инвесторы арендовали 69,7 гектара земли.

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