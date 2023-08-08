Собянин: в ТиНАО в ближайшие годы будет реализован ряд масштабных инвестпроектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Несколько масштабных инвестиционных проектов планируется реализовать в Троицком и Новомосковском округах столицы в ближайшие годы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в числе таких проектов – пищевой кластер в Щаповском, логистический центр для компаний из сферы интернет-торговли в Краснопахорском, предприятие по выпуску технологического оборудования в Вороновском, промышленный технопарк в Марушкинском и индустриальный кластер в районе станции Бекасово-Сортировочная.

Кроме того, в планы города входит строительство второй очереди технопарка "ТехноСпарк", благодаря чему будет создано 500 новых рабочих мест, а также создание в ТиНАО трех промкомплексов, логистического парка и трех инновационных центров, рассчитанных суммарно на 13 тысяч мест приложения труда.

Ранее стало известно, что на проспекте Буденного в столичном районе Соколиная Гора построят моторостроительный комплекс. Предполагается, что он станет одним из крупнейших центров двигателестроения в РФ. Площадь предприятия составит 77 тысяч квадратных метров, там организуют порядка 13 тысяч новых рабочих мест.



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