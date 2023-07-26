Моторостроительный комплекс построят на проспекте Буденного

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице на проспекте Буденного построят моторостроительный комплекс, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на московского заммэра Владимира Ефимова.

"Современный моторостроительный мегакомплекс <...> расположится в районе Соколиная Гора на проспекте Буденного. Его площадь превысит 77 тысяч квадратных метров. Планируется, что будущий объект станет одним из крупнейших центров двигателестроения. Там будет организовано около 13 тысяч новых рабочих мест", – сказал он.

По словам Ефимова, за строительство будет отвечать Объединенная двигателестроительная корпорация. Предприятие входит в состав "Ростеха".

В комплексе будут работать Московское машиностроительное предприятие (ММП) имени Чернышева, производственный комплекс (ПК) "Салют" и Центр аддитивных технологий "Ростеха".

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, строительные работы завершатся к 2025 году.

Глава департамента добавил, что комплекс будет заниматься производством узлов для двигателей самолетов и вертолетов, а также разработкой моделей для 3D-печати и выпуском изготовленных аддитивным методом деталей для авиационных двигателей.

В частности, ММП имени Чернышева и ПК "Салют" продолжат совместное производство деталей газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов на территории нового комплекса. На территории ПК "Салют" уже демонтировали старые корпуса, расчистили и подготовили площади.

Между тем в ближайшее время выдадут разрешение на строительство центров компетенций "Коробки приводов и агрегатов", "Компрессор вертолетных двигателей" и центра аддитивных технологий.

Отмечается, что для центра технологических компетенций "Коробки приводов и агрегатов" и участков механической и химическо-термической обработки деталей построят отдельный производственный корпус.

В корпусе "Компрессор вертолетных двигателей" планируют организовать серийное производство узлов для турбовальных двигателей. В центре аддитивных технологий будут разрабатывать модели для 3D-печати и изготавливать аддитивным методом детали для авиационных двигателей. Под центр построят пятиэтажное здание.

Ранее Ефимов рассказал о планах построить два центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО. Москва заключила договор с инвестором, входящим в структуру группы компаний "Самолет". В проект планируют вложить 1,6 миллиарда рублей, площадь объектов превысит 23 тысячи "квадратов".

В будущих центрах помещения будут арендовать высокотехнологичные компании из сфер электроники, автомобиле- и машиностроения, IT-сектора, резюмировал Ефимов.

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