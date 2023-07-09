Почти 100 объектов построят в Москве в целях создания новых рабочих мест – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

По программе стимулирования создания рабочих мест в Москве построят 99 объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Таким образом, работу рядом с домом смогут найти больше 81 тысячи человек. Жители будут экономить время на дороге, а нагрузка на городской транспорт уменьшится", – написал мэр.

Разные районы города застраивают силами инвесторов с 2020 года. В частности, внимание уделяется развивающимся районам, например, Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО). Согласно утвержденному плану, там построят 17 объектов образования, 5 бизнес-центров, торговый центр и другие.

Инвесторам, которые принимают участие в программе, столичные власти предоставляют льготы. Плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство для предпринимателей осуществляется по сниженной ставке.

Ранее сообщалось, что благодаря реорганизации бывшей промзоны Выхино и неэффективно используемой территории на Пресненском Валу в Москве появятся более 700 рабочих мест. В проекты планируют инвестировать около 16 миллионов рублей. Там построят деловые объекты и дома по программе реновации.



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