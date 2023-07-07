Два участка бывшей промзоны Курьяново реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два участка бывшей промзоны Курьяново в столичном районе Печатники реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая площадь территорий составляет 8,06 гектара. В проекты планируют инвестировать 193 миллиона рублей.

"По итогам редевелопмента в Печатниках появится около 500 новых рабочих мест", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Рядом с участками располагаются станции Курьяново и Перерва второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Сейчас на территориях располагаются склады, пункт сбора макулатуры и объект недостроя.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участках построят 37,2 тысячи квадратных метров коммунальных объектов. Там расположатся базы ГБУ "Жилищник", ГБУ "Автомобильные дороги" и других организаций.

По программе КРТ в столице также реорганизуют участок в Мещанском районе. Там построят кафе, магазины, банковские отделения и офисы. В реализацию проекта планируют вложить 23,4 миллиарда рублей.



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