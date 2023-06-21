Четыре миллиона "квадратов" жилья по реновации построят в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре миллиона квадратных метров жилья по программе реновации появится в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что программа комплексного развития территорий проходит в столице еще с 2020 года. Сейчас город занимается реализацией 188 проектов КРТ, именно по ним появится четыре миллиона "квадратов" жилья.

"Самый большой объем строительства предусмотрен на востоке столицы – более 800 тысяч квадратных метров. На севере возведут свыше 600 тысяч квадратных метров жилой застройки, а на северо-востоке – больше 700 тысяч квадратных метров", – отметил Ефимов.

Все проекты КРТ, продолжил вице-мэр, находятся на разных стадиях. Общая площадь участков составляет порядка 2,45 тысячи гектаров.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, напомнил, что по программе Москва приводит в порядок бывшие промзоны, участки со старыми складами, недостроенными и заброшенными объектами. На их территории появляются жилые микрорайоны, деловые центры и многое другое.

Так, в рамках 188 проектов построят свыше 14,5 миллиона "квадратов" жилья, 6 миллионов "квадратов" передадут под современные производства. Кроме того, более 14,5 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые объекты, заключил Гаман.

Ранее Ефимов сообщил, что инвестор реорганизует участок № 17–18 бывшей промзоны Вагоноремонт, который находится на Дубнинской улице на севере столицы. В проект вложили порядка 25 миллиардов рублей. По словам заммэра, развитие участка позволит создать более 4 тысяч новых рабочих мест.

Более 400 га бывших промзон планируют преобразить в девяти округах Москвы