Промобъекты площадью почти два миллиона "квадратов" построят по программе КРТ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в семи столичных округах построят промышленные и производственные объекты площадью более 1,9 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Это позволит создать свыше 57 тысяч рабочих мест. Объекты появятся в районах Восточное Дегунино, Головинском, Дмитровском, Можайском, Отрадное, Печатники, Рязанском, Силино, Щукино и Ясенево", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Наибольшее число объектов возведут в Головинском районе Москвы. Их площадь составит порядка 500 тысяч квадратных метров. В Отрадном построят около 358 тысяч "квадратов" инновационных и производственных объектов, в Печатниках – 247 тысяч "квадратов", в Можайском районе – около 168,5 тысячи "квадратов".

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в рамках реализации программы КРТ инвесторы построят три технопарка, на базе которых начнут работу высокотехнологичные предприятия. В частности, в Щукине уже начали строить здание площадью 10,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время в Москве реализуют порядка 30 проектов в рамках программы КРТ. В проекты планируют инвестировать 779,6 миллиарда рублей. Развитием 13 площадок занимаются инвесторы, еще 17 реорганизуют городские операторы.



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