В Москве реализуют 30 проектов комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на активной стадии реализации находятся 30 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня инвесторы и городские операторы в девяти столичных округах реорганизуют участки бывших промзон и неэффективно используемые территории общей площадью свыше 406 гектаров", – цитируют его на портале мэра и правительства столицы.

Сейчас на участках располагаются старые и незавершенные объекты. В рамках реализации проектов там появится более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилой, общественно-деловой и социальной. Общая сумма инвестиций в проекты составит 779,6 миллиарда рублей.

Руководитель столичного департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что более 4,2 миллиона "квадратов" отведут под жилье, более 1,9 миллиона "квадратов" – под промышленные предприятия. Общественно-деловая недвижимость, в том числе школы, детские сады и офисы, займет 2,3 миллиона "квадратов".

Развитием 13 площадок занимаются инвесторы, еще 17 реорганизуют городские операторы.

"В некоторых проектах преобладает производственное направление. Например, на территории бывшей промзоны № 37а Южное Очаково планируется разместить общественно-производственные предприятия и общественно-деловые объекты площадью более 188 тысяч квадратных метров, в том числе логистический центр", – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

До этого стало известно, что компания "Артстрой" выиграла право на развитие участка № 17–18 бывшей промзоны Вагоноремонт. Там планируют возвести жилые, общественно-деловые и научно-производственные объекты. Благодаря реализации проекта в бюджет города будет ежегодно поступать более 1,2 миллиарда рублей.

