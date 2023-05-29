Офисный комплекс площадью 3 тыс "квадратов" построят в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Даниловском районе построят офисный комплекс площадью три тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Расположится он по адресу Дубининская улица, владение 94А. В настоящее время на земельном участке площадью около 0,2 гектара расположены три нежилых здания суммарной поэтажной площадью 130 "квадратов".

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что, согласно схеме проекта, комплекс будет четырехэтажным. На первом этаже, помимо офисов, разместятся объекты торговли и общественного питания. По ее словам, это позволит создать большое количество новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Даниловском районе реализуется крупнейший градостроительный проект – реновация бывшей промзоны ЗИЛ и прилегающих к ней территорий. По замыслу проекта, планируется возвести 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости, в том числе 5,3 миллиона квадратных метров жилья. Территорию бывшей промзоны превратят в одно из самых крупных мест по трудоустройству.