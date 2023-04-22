Собянин рассказал о развитии Донского и Даниловского районов

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Сергей Собянин рассказал о преображении Донского и Даниловского по программе "Мой район".

"Два исторических района в Южном округе, в которых проживает без малого 160 тысяч москвичей. Для их комфорта за последние годы сделано очень многое", – написал градоначальник в своем личном блоге.

Мэр отметил, что в Даниловском районе реализуется крупнейший градостроительный проект – реновация бывшей промзоны ЗИЛ и прилегающих к нему территорий. Всего там планируется возвести 7,3 миллиона "квадратов" недвижимости", в том числе 5,3 миллиона квадратных метров жилья. Территория бывшей промзоны станет комфортным местом и одним из самых крупных мест по трудоустройству.

Собянин рассказал, что Донской и Даниловский районы располагаются близко к центру города, однако поездки для жителей этих районов не совсем комфортные. Именно поэтому программа модернизации транспортной системы в этой части города актуальная.

В 2016 году в Донской и Даниловский пришло МЦК со станциями Площадь Гагарина, Крымская, Верхние Котлы, с которой можно пересесть на аэроэкспресс в аэропорт Домодедово, ЗИЛ, являющейся будущим крупным транспортным узлом с пересадками на Троицкую и Бирюлевскую ветки метро, а также Автозаводская.

Мэр подчеркнул, что на Замоскворецкой линии в 2015 году ввели в эксплуатацию станцию "Технопарк". Надземный пешеходный переход с траволаторами над проспектом Андропова связал станцию с парком развлечений "Остров Мечты". В настоящее время "Технопарк" закрыта на время ремонта тоннелей.

"Благодаря новым станциям метро у жителей Даниловского и Донского появилось множество новых – более удобных и быстрых – вариантов поездок по городу", – отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что в районах открыли 4 новых маршрута наземного городского транспорта, установили более 110 современных остановочных павильонов. Например, на трамвайных маршрутах № 14, 26, 39 и 47 теперь работают только трехсекционные трамваи последнего поколения "Витязь-Москва".

В столице продолжает развиваться велоинфраструктура. Для горожан в настоящее время действует порядка сотки велопарковок на 290 мест, а также станции велопроката.

Кроме того, для пешеходов было обустроено порядка 100 наземных переходов. Реконструкция упорядочила движение по Варшавскому шоссе. Также был возведен новый подземный пешеходный переход у стадиона "Труд". А для автомобилистов открыт новый съезд с Третьего транспортного кольца на Загородное шоссе.

В ходе реорганизации ЗИЛ были построены десятки километров новых дорог. В столице появились проспект Лихачева, улица Братьев Рябушинских, набережная Марка Шагала и много других адресов. В 2023 году планируется открыть мост через затон Новинки.

В настоящее время продолжается возведения участков Крутицкой и Симоновской набережных от Новоспасского моста до ЖК "Форивер". После завершения строительства будет создана единая дорожная магистраль вдоль набережных Москвы-реки от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда.

Собянин заявил, что район Даниловский стал одним из крупнейших центров московского и российского спорта. В последние годы были возведены ледовый дворец "ЦСКА Арена", центр водных видов спорта – спорткомплексы "Акватория ЗИЛ" и "Олимпийский центр синхронного плавания". Также при проведении первого этапа реконструкции стадиона "Торпедо" имени Э. Стрельцова на улице Восточной возвели Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным манежем.

Далее планируется обновить центральную футбольную арену, построить тренировочные поля и сопутствующую инфраструктуру. Градоначальник уточнил, что столичная команда "Торпедо" с богатой историей вернется в родной дом.

В настоящее время в Даниловском районе ведется капитальный ремонт бассейна спортивной школы олимпийского резерва "Юг" по адресу улица Лестева, дом 3, строение 1А. Завершатся работы до конца 2023 года.

"В Даниловском и Донском районах расположено несколько крупных больниц, играющих огромную роль в сохранении здоровья миллионов жителей нашего города", – заявил Собянин.

Мэр рассказал, что в рамках программы модернизации онкологической службы проведена реконструкция онкохирургического корпуса №7 Городской клинической онкологической больницы №1 по адресу Загородное шоссе, дом 18А. На этом месте создали современный стационар, где пациенты могут получить полный цикл специализированной помощи: диагностику, хирургическое и химиотерапевтическое лечение.

Для оснащения корпуса было закуплено свыше 2,5 тысячи единиц современного медицинского оборудования, включая КТ, маммограф с функцией томосинтеза и биопсией, рентгенографический аппарат С-дуга, ангиограф.

После капитального ремонта в корпусе №9 был открыт современный Центр амбулаторной онкологической помощи. Для пациентов и их родственников создали комфортное пространство с удобной мебелью и дизайнерским интерьером, мягким освещением и кондиционерами.

Также завершился капремонт Челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн на улице Лестева, дом 9 и Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского на Загородном шоссе, дом 18А – строения 2 и 11.

По словам Собянина, сейчас капитальный ремонт идет в корпусах Психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева на Загородном шоссе. Он подчеркнул, что дополнительно была возведена новая подстанция скорой медпомощи на 20 машиномест на улице Ленинская Слобода, владение 5, корпус 3. Также продолжается строительство новой детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу улица Автозаводская, владение 23. Кроме того, идет комплексная реконструкция двух поликлиник – филиала №5 ГП №67 по адресу улица Павловская, дом 25, строение 20 и филиала №2 ДГП №91 по адресу улица Лестева, дом 5.

Градоначальник рассказал, что в Донском и Даниловском районах возвели 3 школы и 5 детских садов. Кроме того, планируется построить школу на тысячу мест по адресу улица Восточная, владение 4А. Собянин также отметил, что в ЖК "ЗИЛАРТ" располагается крупнейшая школа России на 2,5 тысячи мест.

"Ребята учатся в новых зданиях на Дербеневской улице, дом 13, в 1-м Автозаводском проезде, дом 2. Малышам комфортно в новых детских садиках на проспекте Лихачева, дом 9,Павелецкой набережной, дом 8", – добавил Собянин.

Мэр рассказал, что в рамках проекта "Искусство – детям" отремонтировали ДМШ имени А. Г. Новикова по адресу улица Симоновский Вал, дом 12А. Теперь это уютное пространство для занятий, репетиций и проведения фестивалей. Также ремонт завершился в библиотеке №163 по адресам: 3-й Павловский переулок, дом 14 и Даниловская набережная, дом 2, корпус 2.

Для жителей старшего поколения создали Центр московского долголетия "Донской" по адресу Севастопольский проспект, дом 1, корпус 1А. Также к центрах "Мои документы" создали необходимые условия для быстрого и комфортного получения необходимых государственных услуг. Центр госуслуг района Донской находится по адресу 5-й Донской проезд, дом 15, строение 8.

"В историческом Донском монастыре сегодня развернуты масштабные реставрационные работы", – отметил мэр.

Он рассказал, что почти завершилась реставрация пяти башен. Также, в 2023 году будут завершены два исторических объекта – дом настоятеля и новый собор. Кроме того, на площади Гагарина проведена реставрация скульптуры, которая воспевает ратный трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Также снова украшают парадный въезд в центр Москвы – два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, дома 30 и 37.

По словам мэра, реорганизация бывшей промзоны ЗИЛ позволила реализовать много оригинальных проектов в рамках создания качественной городской среды. Например, был создан один из лучших парков последнего десятилетия – "Тюфелева роща". Другая достопримечательность парка – пруд с уникальной системой очистки, которая делает его настоящей "голубой лагуной". Также на берегу Москвы-реки обустроили прогулочную набережную Марка Шагала.

Собянин добавил, что в исторических кварталах Донского и Даниловского районов было выполнено благоустройство парка у пруда Бекет, Монастырского сквера, Донского сквера, сквера у станции метро "Автозаводская", детского парка на Загородном шоссе. Также приведен в порядок участок Ленинского проспекта до Университетского проспекта, включая площадь Гагарина. Была увеличена пешеходная зона, замощены тротуары гранитной плиткой, установлены новые фонари и опоры контрастного освещения. Привели в порядок газон, высадили новые деревья.

"Работы по формированию качественного общественного пространства в Донском и Даниловском районах будут продолжены и в ближайшие годы", – заявил мэр Москвы.

В настоящее время планируется благоустроить Новоданиловскую, Дербеневскую, Павелецкую и Даниловскую набережные, а также 1-го Донской проезд и улицы, прилегающие к Павелецкому вокзалу. Также будет обновлена улица Шаболовка. Тротуары станут шире, будут заменен асфальт на проезжей части, установлены новые фонари и высажены зеленые насаждения. Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны, кроме того обустроят приподнятые платформы венского типа на остановках трамваев.

Ранее Собянин рассказал о преображении района Солнцево на западе Москвы. По его словам, район Солнцево долгие годы жил без метро. Теперь в районе есть подземка, а на подходе – МЦД-4.

Параллельно с развитием транспорта строится жилье, включая дома по программе реновации, социальные и спортивные объекты. Также Собянин рассказал, что в прошлом году в рамках программы "Мой район" благоустроили парк 60-летия Октября.





