Собянин рассказал, как программа "Мой район" преобразила Солнцево

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о преображении района Солнцево на западе Москвы. Этой теме мэр посвятил свой пост в телеграм-канале.

По его словам, район Солнцево долгие годы жил без метро. В 2012 году столичные власти начали строительство Солнцевского радиуса. Теперь в районе есть подземка, а на подходе – МЦД-4.



Параллельно с развитием транспорта строится жилье, включая дома по программе реновации, социальные и спортивные объекты.



"Недавно сдали новостройку на Родниковой, 5а. В нее переедут 370 семей. Пять квартир сделаны специально для маломобильных людей. В 2025 году построим рядом школу для 300 учеников. Готова к приему детско-взрослая поликлиника на улице Юлиана Семенова, 2. Она откроется для первых пациентов 24 апреля", – рассказал мэр.

Он отметил, что медицинскую помощь в новой поликлинике смогут получать 43 тысячи горожан. Медучреждение оснащено современным оборудованием и будет работать по новому московскому стандарту.



Также Собянин рассказал, что в прошлом году в рамках программы "Мой район" благоустроили парк 60-летия Октября. Там открыли современный скейт-парк. Местные жители могут тренироваться и проводить соревнования по катанию на BMX-велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах. Рядом обустроили мини-амфитеатр для зрителей, обновили дорожки и газоны, сделали освещение.



Летом должна завершиться реконструкция кинотеатра "Солнцево". Там сохранили историческое название и стиль вывески. Это уже будет многофункциональный центр района – кроме четырех кинозалов, там откроются магазины, кафе и площадки для разных активностей.

Ранее сообщалось, что на северо-западе города специалисты благоустроят территорию недалеко от станции Трикотажная второго Московского центрального диаметра. В рамках мероприятий планируется повысить доступность станции.