Жителям Москвы рассказали, как власти следят за сохранностью памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Восстановлением памятников архитектуры занимаются реставраторы, однако за состоянием объектов и ходом работ должен кто-то следить. В Москве этим занимаются специалисты департамента культурного наследия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечают в самом департаменте, чаще всего нарушения связаны с процедурными моментами, например ненадлежащим контролем за реставрацией или случаями, когда за работами следит не тот человек, что указан в документах. В таких случаях подрядчикам сначала выносятся предупреждения, но, если те игнорируются, дело может дойти до суда.

Также специалисты департамента могут встречаться с владельцами объектов культурного наследия (ОКН) для обсуждений и направлять им оповещения о необходимости проведения реставрации. Часто правообладатели не устанавливают на объектах информационные таблички, однако если раньше такие случаи сразу влекли за собой штрафы, то сегодня все решается простым предостережением.

В прошлом году правительство РФ ввело мораторий на проверки бизнеса, который затронул в том числе объекты культурного наследия. Тем не менее, как утверждают в департаменте, это никак не повлияло на ситуацию с сохранностью архитектурных памятников в Москве. Безответственным владельцам ОКН по-прежнему грозят судебные разбирательства вплоть до изъятия объекта из собственности.

"В случае когда наши требования игнорируются, мы идем в суд и в гражданско-правовом порядке требуем от истца выполнить те или иные действия на объекте в определенные сроки", – объяснила замглавы столичного департамента культурного наследия Евгения Шалиско.

Она привела в пример один случай в парке "Сокольники". Там владелец одной из дач, признанной ОКН, начал перестройку, хотя предмет охраны еще не был утвержден. Предупреждения он игнорировал, департаменту пришлось обратиться в МВД. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ, по которой собственнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Нередко до уголовного дела доходит, когда собственники подделывают документы при подаче заявлений на реставрацию. Дело в том, что соответствующие разрешения выдаются только организациям, которые имеют лицензию Минкультуры РФ.

Отмечается, что за последние 12 лет в Москве в рамках программы реставрации памятников архитектуры удалось привести в порядок больше 2 тысяч зданий. Сейчас работы продолжаются на более чем 570 объектах.

Ранее сообщалось, что в столичном парке "Кузьминки" на берегу Верхнего Кузьминского пруда отреставрируют так называемую львиную пристань. Специалисты очистят каменную кладку от краски и растительности, а затем восстановят поврежденные элементы, заменят плиты из песчаника, обновят металлические ограждения.

Собянин: в Москве отреставрировано более 2 000 памятников архитектуры за 12 лет

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