Реставрация барельефов началась на станции метро "Новокузнецкая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Новокузнецкая" Московского метрополитена началась реставрация гипсовых барельефов с изображением солдат и офицеров Красной Армии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Станция "Новокузнецкая" является объектом культурного наследия. Она была открыта в рамках третьей очереди строительства метро в годы Великой Отечественной войны.

Помимо барельефов, вестибюль станции украшают мозаики и панно.

"Барельефы на станции "Новокузнецкая" будут расчищены, им вернут первоначальный цвет. Все работы по реставрации пройдут под тщательным надзором департамента культурного наследия Москвы", – приводят слова Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что перед началом работ специалисты опробовали методику реставрации на одном участке. Теперь они приступили к основным работам, которые преимущественно будут проходить ночью.

До этого в городе отреставрировали фасады вестибюля станции метро "Чистые пруды". В порядок были приведены стены, карниз и колонны здания. Специалисты обновили окна-иллюминаторы и историческую вывеску "Метро".



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