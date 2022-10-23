Завершилась реставрация фасадов станции "Чистые пруды"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты завершили реставрацию фасадов наземного вестибюля станции "Чистые пруды" Сокольнической линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Совместно с Департаментом капитального ремонта продолжаем программу реставрации фасадов станций. Наша задача – восстановить и сохранить их облик для будущих поколений. Сейчас завершили работы на станции "Чистые пруды", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Отмечается, что в порядок были приведены стены, карниз и колонны здания. Специалисты обновили окна-иллюминаторы и историческую вывеску "Метро". В Дептрансе добавили, что всего с начала текущего года отреставрированы были фасады 26 станций столичного метрополитена.

Ранее сообщалось, что в Москве близится к завершению реставрация фасадов Малого театра России. Специалисты уже привели в порядок поверхности стен, кровлю, окна, двери, цоколь и декоративные элементы здания на Серпуховской площади.



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