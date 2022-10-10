Завершена реставрация главного дома старинной усадьбы на Долгоруковской улице

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты завершили комплексную реставрацию главного дома городской усадьбы А. А. Петрово-Соловово – М. А. Шиллер. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что здание является образцом деревянного зодчества XIX века и обладает статусом выявленного объекта культурного наследия. Оно расположено по адресу улица Долгоруковская, дом 25, строение 1.

Как пояснил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, специалисты провели вычинку и укрепление кирпичной кладки фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье. Кроме того, сохранившиеся фрагменты фасадного и интерьерного декора были воссозданы из натурального гипса.

Также специалисты заменили и частично дополнили поврежденные элементы деревянного сруба. Помимо этого в здании поставили аутентичные деревянные оконные рамы, наличники и двери с восстановленной деревянной обвязкой, филенками и калевками.

Также воссоздали чердачную лестницу в светелку, перекрытия и кровлю с печными дымниками.

Ранее сообщалось, что в ходе реставрации в главном доме столичной усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала ХХ века. Их нашли в закрытой нише стены. По словам директора музея Кристины Трубиновой, эти пластинки ранее считались пропавшими.



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