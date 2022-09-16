Египтологи обнаружили секрет строительства пирамид

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Ученые выяснили, что в Древнем Египте на реке Нил был еще один полноводный рукав, которого сейчас уже нет. Его же и использовали строители для возведения пирамид Гизы. Материал исследования представлен в издании PNAS.

Эксперты заверили, что приблизительно 4 500 лет назад у Нила был еще один полноводный рукав. Благодаря высокому уровню воды в реке тогдашние специалисты могли перевозить по ней строительные материалы к комплексу пирамид в Гизе. Ученые назвали пропавший источник рукавом Хеопса.

По мнению авторов исследования, обнаруженный рукав Нила поможет разъяснить необъяснимые ранее монументальные высоты пирамид.

Уточняется, что ученые лично обследовали в лабораториях остатки древней пыльцы с берегов Нила. По их словам, в Египте существовали и другие водные ландшафты.

Ранее археологи обнаружили частички украшений из египетского фаянса на раскопках в пещерном храме Кильсе-Тубю XIV–XV веков, расположенного в районе Крыма. По предположениям ученых, найденные части являются подвесками, бусинами или пуговицами с антропоморфными изображениями.