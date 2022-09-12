В пещерном храме Крыма обнаружили украшения из египетского фаянса

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Археологи Крамского федерального университета обнаружили частички украшений из египетского фаянса в результате раскопок в пещерном храме Кильсе-Тубю XIV–XV веков, расположенном на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры археологии и всеобщей истории университета Валерия Науменко.

Археолог предположил, что найденные части, предположительно, являются подвесками, бусинами или пуговицами с антропоморфными изображениями.

"А мы обычно встречаем вещи, выполненные из египетского фаянса, на памятниках эпохи античности, римской эпохи. Здесь же речь идет о христианском комплексе XIV–XV веков, и это удивительно", – поделился Науменко.

Он добавил, что теперь специалистам предстоит определить, как части оказались на месте раскопок.

Также археологи нашли кресты, крестовидные подвески, нашивки и другие украшения, которые встречались как в погребениях, так и в культурном слое церкви.

Еще одной находкой специалистов стали частичные элементы фресковой росписи конца XIV – начала XV века. На них изображена сцена Деисуса. На элементах присутствует частичное изображение Иисуса Христа и Святой Богоматери. Справа должна была находиться фигура Святого Иоанна Крестителя, но, к сожалению, от нее тоже остались лишь отдельные фрагменты, сообщили эксперты.

"Кроме того, слева от Богородицы есть изображение свитка с богослужебными текстами, но читаются лишь отдельные буквы греческого алфавита", – рассказал Науменко.

Работы на месте раскопок проводятся при поддержке гранта российского фонда культуры "Волонтеры археологического наследия".

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