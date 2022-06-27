Более 100 дореволюционных грампластинок нашли при реставрации в усадьбе Бахрушиных

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В ходе реставрации в главном доме столичной усадьбы Бахрушиных обнаружили 109 грампластинок начала ХХ века. Их нашли в закрытой нише стены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

По словам директора музея Кристины Трубиновой, эти пластинки ранее считались пропавшими. В настоящее время ведутся исследования этих предметов, чтобы в том числе выяснить обстоятельства, при которых они попали в стену.

Трубинова уточнила, что активное пополнение коллекции музея является необходимой составляющей работы музея, а такие находки, как пластинки, становятся бесценным экспонатом для всего музейного сообщества.

Главный хранитель Бахрушинского музея Виктория Журавлева, в свою очередь, отметила, что среди записей на пластинках – композиции певцов Частной оперы Зимина, Большого и императорского Мариинского театров, оперной певицы Веры Петровой-Званцевой, записи 1907–1910 годов.

Ранее археологи обнаружили в столице два изразца с изображением двуглавого орла. Предметы были переданы в мастерские для реставрации перед передачей в музей.

У предмета осталась только средняя часть, однако отмечается, что ранее он мог быть покрыт белой глиной. По предварительным оценкам, изразцы относятся к XVI – XVII векам.