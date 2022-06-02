Столичные археологи отреставрировали детские предметы XVI–XIX веков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Столичные археологи отреставрировали артефакты XVI–XIX веков, принадлежавшие маленьким жителям Москвы, рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Он уточнил, что речь идет о глиняных и деревянных игрушках, погремушке, детской посуде из фарфора и предметах обихода. Все эти предметы специалисты обнаружили при раскопках на улицах Ильинке и Пречистенке, в Старомонетном переулке, а также на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома.
"В основном это, конечно, глиняные игрушки-свистульки в виде разных зверей, например медведей, коней, баранов и других животных. Они выполнены из красной или белой глины и расписаны незамысловатым узором", – приводятся слова Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.
По его словам, большая часть артефактов относится к XVI–XVII векам, также есть предметы, относящиеся к XIX веку. Всего было отреставрировано 20 детских предметов, их передадут в собрание Музея Москвы.
Ранее сообщалось, что в ходе раскопок на Дубининской улице в Москве, которые проходили в прошлом году, специалисты обнаружили сотни артефактов. В коллекцию из 400 старинных предметов вошли различные курительные трубки, драгунские темляки, знаки отличия, подковы, посуда и баночки для помады.
Кроме того, летом прошлого года стало известно, что специалисты Института археологии РАН нашли на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде 285 артефактов XIX века.
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